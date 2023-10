Foire aux chevaux Champs de foire Lurcy-Lévis, 22 octobre 2023, Lurcy-Lévis.

Lurcy-Lévis,Allier

Le comité de foires et marchés de Lurcy organise sa prochaine foire aux chevaux, dimanche 22 et lundi 23 octobre, à proximité du vélodrome..

2023-10-22 fin : 2023-10-23 . .

Champs de foire

Lurcy-Lévis 03320 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



The Lurcy fairs and markets committee is organizing its next horse fair, on Sunday October 22 and Monday October 23, near the velodrome.

El Comité de Ferias y Mercados de Lurcy organiza su próxima feria del caballo, el domingo 22 y el lunes 23 de octubre, cerca del velódromo.

Das Messe- und Marktkomitee von Lurcy veranstaltet seine nächste Pferdemesse am Sonntag, den 22. und Montag, den 23. Oktober in der Nähe des Velodroms.

Mise à jour le 2023-10-16 par Office du tourisme de Moulins & sa région