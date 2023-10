Balade contées Champrond-en-Gâtine, 21 octobre 2023, Champrond-en-Gâtine.

Champrond-en-Gâtine,Eure-et-Loir

L’apicurienne vous propose une balades contées sur le bestiaire des sorcières, à partir de 10 ans..

2023-10-21 fin : 2023-10-21 . 5 EUR.

Champrond-en-Gâtine 28240 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire



L’apicurienne offers a storytelling walk on the bestiary of witches, for ages 10 and up.

L’apicurienne propone un paseo cuentacuentos sobre el bestiario de las brujas, para niños a partir de 10 años.

Die Imkerin bietet Ihnen eine Märchenwanderung über das Bestiarium der Hexen an, ab 10 Jahren.

Mise à jour le 2023-10-11 par OT DU PERCHE