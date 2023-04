Journées Européennes de l’Archéologie Les Borels, 17 juin 2023, Champoléon.

Conférence proposée par le Muséum National d’Histoire Naturelle sur le thème de la domestication des ovins durant la préhistoire, suivie d’un temps d’échange convivial et repas d’époque à l’Auberge des Ecrins..

2023-06-17 à 18:30:00 ; fin : 2023-06-17 19:30:00. .

Les Borels Maison du Berger

Champoléon 05260 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur



Conference proposed by the National Museum of Natural History on the theme of the domestication of sheep during prehistory, followed by a time of friendly exchange and period meal at the Auberge des Ecrins.

Conferencia propuesta por el Muséum National d’Histoire Naturelle sobre el tema de la domesticación de las ovejas durante la prehistoria, seguida de un momento de intercambio convivial y una comida de época en el Auberge des Ecrins.

Vom Muséum National d’Histoire Naturelle angebotener Vortrag zum Thema der Domestikation von Schafen während der Vorgeschichte, gefolgt von einer Zeit des gemütlichen Austauschs und einem epochalen Essen in der Auberge des Ecrins.

Mise à jour le 2023-03-17 par Office de Tourisme du Champsaur & Valgaudemar