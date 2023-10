Happï en folie Champniers-et-Reilhac, 11 novembre 2023, Champniers-et-Reilhac.

Champniers-et-Reilhac,Dordogne

Rencontre familiale, moment festif autour d’ateliers portés sur la parentalité : éveil musical, portage, signes associés à la parole, mouvements bébés-parents, danse des couleurs, atelier cuisine, fitness danse, yoga des émotions, conférence, méditation … Payant..

2023-11-11 fin : 2023-11-11 . .

Champniers-et-Reilhac 24360 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Family get-together, a festive moment centered on parenting workshops: musical awakening, babywearing, signs associated with speech, baby-parent movements, color dance, cooking workshop, fitness dance, emotional yoga, conference, meditation… Fee payable.

Un encuentro familiar, una ocasión festiva con talleres sobre crianza: música temprana, porteo, signos asociados al habla, movimientos bebé-padre, danza de colores, taller de cocina, danza fitness, yoga emocional, conferencia, meditación, etc. De pago.

Familientreffen, festlicher Moment rund um Workshops zur Elternschaft: Musikalische Früherziehung, Tragen, Zeichen in Verbindung mit Sprache, Baby-Eltern-Bewegungen, Farbentanz, Kochworkshop, Tanzfitness, Yoga der Emotionen, Vortrag, Meditation … Kostenpflichtig.

