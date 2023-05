Marché des Producteurs de Pays Bourg, 4 juillet 2023, .

Vente de produits régionaux, possibilité de consommer sur place.

Frites maison, buvette, animation musicale..

2023-07-04 à ; fin : 2023-07-04 . .

Bourg

Champniers-et-Reilhac 24360 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Sale of regional products, possibility to eat on the spot.

Home-made fries, refreshment bar, musical entertainment.

Venta de productos regionales, posibilidad de comer in situ.

Patatas fritas caseras, bar de refrescos, animación musical.

Verkauf von regionalen Produkten, Möglichkeit zum Verzehr vor Ort.

Hausgemachte Pommes frites, Getränkestand, musikalische Unterhaltung.

Mise à jour le 2023-03-01 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin