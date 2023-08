Découverte de la maison de l’artiste peintre Edouard Mahé à Retiers Champlaisir Retiers, 17 septembre 2023, Retiers.

Découverte de la maison de l’artiste peintre Edouard Mahé à Retiers Dimanche 17 septembre, 14h00 Champlaisir Portes ouvertes Champlaisir – 12-14 rue Maréchal de Lattre de Tassigny / Activités gratuites sans réservation.

En partenariat avec les bénévoles et associations locales engagé(e)s dans le projet.

Dans le cadre des journées européennes du patrimoine, la commune de Retiers invite, passionnés et curieux, à (re)découvrir Champlaisir, propriété de l’artiste Edouard Mahé entre 1948 et 1992 :

– Lors d’une visite guidée (par petits groupes), il vous faudra monter un escalier de bois et de métal pour pénétrer dans l’atelier de l’artiste, où de grandes fenêtres éclairent chevalets, meubles en bois, tableaux, dessins, et matériel de l’artiste.

– Vous serez aussi invités à participer à la création d’une œuvre collective accompagnés de Nadine Herbelin, artiste plasticienne ; à profiter de jeux de plein airmusique en compagnie de Klap’Songexposition d’aquarelles de Nathalie Bonnet Heudes à échanger avec les bénévoles investis dans ce projet de réhabilitation ; ou tout simplement à vous asseoir dans le parc en cours d’aménagement.

– Les enfants, au pied des arbres, pourront s’installer pour une pause lecture sur les thèmes « art » et « nature » ou dessiner, imaginer à quoi pourrait ressembler le parc d’Édouard.

– Un goûter viendra clôturer ce bel après-midi.

Nous vous attendons donc nombreux pour cette première ouverture au public de la propriété d’Edouard Mahé ! ….

Champlaisir 12-14 rue Maréchal de Lattre de Tassigny, 35240, Retiers Retiers 35240 Ille-et-Vilaine Bretagne 0299435141 https://www.retiers.fr/mes-loisirs/tourisme-patrimoine/visiter/edouard-mahe https://www.facebook.com/CommunedeRetiers Champlaisir est la propriété du peintre local Edouard Mahé

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

@commune de Retiers