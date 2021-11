Champkart : 30 miles Saint-Méloir-des-Ondes, 20 novembre 2021, Saint-Méloir-des-Ondes.

La course se présentera de deux manières différentes en fonction du nombre de participant.

Une endurance d’une heure par équipage de deux par kart plus cinq minutes d’essais

Une course en solo de trois fois dix minutes plus cinq minutes d’essais et addition des manches

Pour cette dernière version, un classement à la distance et un classement à la moyenne au temps compensé.

L’inscription au karting de Saint-Malo le jour de la course sera de 50 €00 par pilote.

En marge de cette épreuve s’effectuera la remise des Champkart 2021

Le Champkart

Le Challenge Casino Barrière de Saint-Malo des classements à la distance

Le Carrosseries Anodeau Best Race des meilleures manches de chaque course

Le Frites de la Baie Multikart Challenge des cumuls de points acquis durant la saison.

Le Dahirel Kart Cup reprenant le classement des courses génériques dont la dernière, les 30 Miles, se déroulant ce Samedi 20 Novembre.

