2022-03-25 – 2023-02-25

Ille-et-Vilaine Saint-Méloir-des-Ondes Le championnat de karting amateur le plus accessible, disputé au Karting de Saint-Malo. Calendrier du champkart 25 mars – Trophée des viviers de la Houle

22 avril – Trophée de la Brigantine

20 mai – Trophée visites passions

3 juin – Coupe Captain Ice

26 août – Butcher Cinco Kart Trophy

9 septembre – Little Mama Kart Cup

7 octobre – Cunningham Kart Trophy

4 novembre – Butcher Auder Kart Cup promosprint@gmail.com +33 6 70 50 32 11 http://www.karting-saint-malo.com/ Les Nielles Karting de Saint-Malo Saint-Méloir-des-Ondes

