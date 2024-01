Champions de la Liberté, l’expo graphique présente 20 portraits de sportifs résistants et français Libres Musée de la Libération de Paris – Musée du général Leclerc – Musée Jean Moulin Paris, mardi 16 janvier 2024.

Du mardi 16 janvier 2024 au dimanche 18 août 2024 :

.Tout public. gratuit

Entrée gratuite, sous réserve de l’accueil des scolaires les mardis et vendredis.

Les Jeux Olympiques s’installent dès janvier au musée avec un accrochage de portraits de grands sportifs, qui au cœur de la Seconde Guerre mondiale se sont engagés dans la Résistance ou dans la France Libre.

Une exposition graphique

Cet accrochage, présenté en salle Antoinette Sasse, est réalisé à partir des biographies de Jean-Christophe Notin « Paroles de combattants ». Parmi les résistants et Français libres dont l’auteur a retrouvé l’histoire, une vingtaine de sportifs de renom avant la guerre sont à (re)découvrir : Auguste Delaune, Rino della Negra, Camille Leclanché, Jeanne Matthey, Georges Tainturier etc.

Ces noms sont aujourd’hui méconnus, pourtant elles et ils étaient champions et championnes de tennis, d’escrime, de saut en hauteur, de course à pied, footballeur… et ils ont choisi le combat pour la Liberté.

Lieu : Salle Antoinette Sasse du musée

Musée de la Libération de Paris – Musée du général Leclerc – Musée Jean Moulin 4 avenue du colonel Henri Rol-Tanguy 75014 Paris

