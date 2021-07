CHAMPIONNES, immersion dans le sport au féminin Esplanade du Trocadéro, 18 juillet 2021-18 juillet 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Du 19 juillet au 31 août 2021 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche de 0h à 0h

gratuit

Une exposition photographique en plein air présentant le travail de 6 artistes européen·es (Aïda Bruyère, Alejandra Carles-Tolra, Samuel Lebon, Hanna Putz, Benjamin Schmuck et Magdalena Wosinska) autour de la thématique du sport féminin.

Championnes propose une immersion artistique, contemporaine et inédite dans le monde du sport féminin. Envolées de Pom-Pom girls, cascades en motocross, chorégraphies de bootyshake… Six artistes ont suivi les entraînements et compétitions de sportives en devenir ou médaillées afin de capturer l’énergie émancipatrice et sociale qu’il se dégage du sport. Esprit d’équipe ou seules sur le ring, ces femmes ont trouvé dans leur pratique sportive le terrain idéal du dépassement de soi. Grâce à leur détermination, elles encouragent les générations à venir à décloisonner les pratiques, à bousculer les stéréotypes et à incarner ce qu’elles aspirent à devenir. Who run the ring ? GIRLS !

Avec Aïda Bruyère, Alejandra Carles-Tolra, Samuel Lebon, Hanna Putz, Benjamin Schmuck et Magdalena Wosinska.

Cette exposition est présentée dans le cadre de L’Hyper Festival de la Ville de Paris. Une manifestation culturelle pluridisciplinaire qui propose plus de 200 événements sur l’espace public durant l’été.

Elle est commissariée par le collectif Fetart, organisateur du festival Circulation(s). Depuis 15 ans, il défend la scène émergente contemporaine offrant un véritable tremplin aux photographes à travers des expositions et des événements en France et en Europe. www.fetart.org

Expositions -> Photographie

Esplanade du Trocadéro 56 Place du Trocadéro et du 11 Novembre Paris 75016

6, 9 : Trocadéro (57m) 6 : Boissière (507m)



Contact :Collectif Fetart

Expositions -> Photographie Urbain;Insolite;Ados;Expos;Plein air;Sport;En famille;Enfants

Date complète :

2021-07-19T00:00:00+02:00_2021-07-19T00:00:00+02:00;2021-07-20T00:00:00+02:00_2021-07-20T00:00:00+02:00;2021-07-21T00:00:00+02:00_2021-07-21T00:00:00+02:00;2021-07-22T00:00:00+02:00_2021-07-22T00:00:00+02:00;2021-07-23T00:00:00+02:00_2021-07-23T00:00:00+02:00;2021-07-24T00:00:00+02:00_2021-07-24T00:00:00+02:00;2021-07-25T00:00:00+02:00_2021-07-25T00:00:00+02:00;2021-07-26T00:00:00+02:00_2021-07-26T00:00:00+02:00;2021-07-27T00:00:00+02:00_2021-07-27T00:00:00+02:00;2021-07-28T00:00:00+02:00_2021-07-28T00:00:00+02:00;2021-07-29T00:00:00+02:00_2021-07-29T00:00:00+02:00;2021-07-30T00:00:00+02:00_2021-07-30T00:00:00+02:00;2021-07-31T00:00:00+02:00_2021-07-31T00:00:00+02:00;2021-08-01T00:00:00+02:00_2021-08-01T00:00:00+02:00;2021-08-02T00:00:00+02:00_2021-08-02T00:00:00+02:00;2021-08-03T00:00:00+02:00_2021-08-03T00:00:00+02:00;2021-08-04T00:00:00+02:00_2021-08-04T00:00:00+02:00;2021-08-05T00:00:00+02:00_2021-08-05T00:00:00+02:00;2021-08-06T00:00:00+02:00_2021-08-06T00:00:00+02:00;2021-08-07T00:00:00+02:00_2021-08-07T00:00:00+02:00;2021-08-08T00:00:00+02:00_2021-08-08T00:00:00+02:00;2021-08-09T00:00:00+02:00_2021-08-09T00:00:00+02:00;2021-08-10T00:00:00+02:00_2021-08-10T00:00:00+02:00;2021-08-11T00:00:00+02:00_2021-08-11T00:00:00+02:00;2021-08-12T00:00:00+02:00_2021-08-12T00:00:00+02:00;2021-08-13T00:00:00+02:00_2021-08-13T00:00:00+02:00;2021-08-14T00:00:00+02:00_2021-08-14T00:00:00+02:00;2021-08-15T00:00:00+02:00_2021-08-15T00:00:00+02:00;2021-08-16T00:00:00+02:00_2021-08-16T00:00:00+02:00;2021-08-17T00:00:00+02:00_2021-08-17T00:00:00+02:00;2021-08-18T00:00:00+02:00_2021-08-18T00:00:00+02:00;2021-08-19T00:00:00+02:00_2021-08-19T00:00:00+02:00;2021-08-20T00:00:00+02:00_2021-08-20T00:00:00+02:00;2021-08-21T00:00:00+02:00_2021-08-21T00:00:00+02:00;2021-08-22T00:00:00+02:00_2021-08-22T00:00:00+02:00;2021-08-23T00:00:00+02:00_2021-08-23T00:00:00+02:00;2021-08-24T00:00:00+02:00_2021-08-24T00:00:00+02:00;2021-08-25T00:00:00+02:00_2021-08-25T00:00:00+02:00;2021-08-26T00:00:00+02:00_2021-08-26T00:00:00+02:00;2021-08-27T00:00:00+02:00_2021-08-27T00:00:00+02:00;2021-08-28T00:00:00+02:00_2021-08-28T00:00:00+02:00;2021-08-29T00:00:00+02:00_2021-08-29T00:00:00+02:00;2021-08-30T00:00:00+02:00_2021-08-30T00:00:00+02:00;2021-08-31T00:00:00+02:00_2021-08-31T00:00:00+02:00

© Alejandra Carles-Tolra