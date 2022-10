Championnats régionaux Grand Est de natation – catégorie jeunes Obernai, 10 décembre 2022, Obernai.

Championnats régionaux Grand Est de natation – catégorie jeunes

6 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny Obernai Bas-Rhin

2022-12-10 – 2022-12-11

Obernai

Bas-Rhin

Cette compétition régionale Grand Est regroupe plus de 50 clubs et plus de 300 nageurs.

Le club des Dauphins d’Obernai vous invite tous à venir les supporter !

Cette compétition régionale Grand Est regroupe plus de 50 clubs et plus de 300 nageurs. Le club des Dauphins d’Obernai vous invite tous à venir les supporter !

Obernai

dernière mise à jour : 2022-10-14 par