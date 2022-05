Championnats Nouvelle-Aquitaine Open Surf 2022 Biarritz Biarritz Catégories d’évènement: Biarritz

Pyrénées-Atlantiques

Championnats Nouvelle-Aquitaine Open Surf 2022 Biarritz, 26 mai 2022, Biarritz. Championnats Nouvelle-Aquitaine Open Surf 2022 Biarritz

2022-05-26 – 2022-05-29

Biarritz Pyrénées-Atlantiques Les meilleurs surfeurs de la région Nouvelle-Aquitaine ont rendez-vous du 26 au 29 mai 2022 sur les plages : Côte des basques, Milady.

Les compétiteurs se disputeront les 12 titres de champion.nes de Nouvelle-Aquitaine sur les célèbres vagues Biarrotes, mais également les places qualificatives aux Championnats de France qui auront lieu fin octobre à Biarritz. Les meilleurs surfeurs de la région Nouvelle-Aquitaine ont rendez-vous du 26 au 29 mai 2022 sur les plages : Côte des basques, Milady.

Les compétiteurs se disputeront les 12 titres de champion.nes de Nouvelle-Aquitaine sur les célèbres vagues Biarrotes, mais également les places qualificatives aux Championnats de France qui auront lieu fin octobre à Biarritz. Les meilleurs surfeurs de la région Nouvelle-Aquitaine ont rendez-vous du 26 au 29 mai 2022 sur les plages : Côte des basques, Milady.

Les compétiteurs se disputeront les 12 titres de champion.nes de Nouvelle-Aquitaine sur les célèbres vagues Biarrotes, mais également les places qualificatives aux Championnats de France qui auront lieu fin octobre à Biarritz. organisateur

Biarritz

dernière mise à jour : 2022-04-29 par

Détails Catégories d’évènement: Biarritz, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Biarritz Adresse Ville Biarritz lieuville Biarritz Departement Pyrénées-Atlantiques

Biarritz Biarritz Pyrénées-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/biarritz/

Championnats Nouvelle-Aquitaine Open Surf 2022 Biarritz 2022-05-26 was last modified: by Championnats Nouvelle-Aquitaine Open Surf 2022 Biarritz Biarritz 26 mai 2022 Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Biarritz Pyrénées-Atlantiques