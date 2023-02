Championnats internationaux de Back-Hold Salle Omnisports Le Rebond Langueux Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

Cotes-d’Armor La 20ème édition des internationaux de Back-Hold, la lutte écossaise. Nous attendons cette année de nombreuses délégations étrangères, telles que des lutteurs islandais, écossais, anglais, suisses, italiens, espagnols… et bretons ! Cet évènement, en accueillant des équipes internationales, est une magnifique vitrine pour faire connaître cette pratique et les valeurs qui y sont associées, comme le respect et la loyauté. Le Gouren et le Back- Hold sont les deux styles pratiqués dans les compétitions européennes organisées chaque année sous l’égide de la FILC (Fédération Internationale des Luttes Celtiques). Les lutteurs bretons excellent bien sûr dans leur domaine mais étaient souvent moins à l’aise avec la lutte de leurs amis anglosaxons. C’est pourquoi la fédération bretonne a décidé de mettre sur pied ce championnat afin d’inciter les gourenérien à se perfectionner dans ce style qui n’est pas le leur. Et cela permet aux lutteurs de s’entraîner pour le championnat d’Europe. En plus de nombreuses animations comme une tombola, du maquillage… Le spectacle promet d’être au rendez-vous, on vous attend nombreux ! +33 6 25 45 71 39 Salle Omnisports Le Rebond Rue de Bretagne Langueux

