Haute-Saône Autoreille 4 courses et 1 grande finale où vous pourrez vous affronter entre pilotes amateurs lors du championnat Inter Pilotes en individuel proposé par la CKB Karting Autoreille. Participation possible dès 7 ans (1.30 m) Possibilité de participer qu’à une seule date ou toutes. RV 2 avril, 14 mai, 25 juin, 10 septembre pour la finale le 15 octobre avec podium et remise de lots. Ins et rens au 03 84 32 96 03 ou 06 78 16 06 24. Pour les soutenir accès libre et gratuit (bar-restauration rapide sur place). +33 3 84 32 96 03 Autoreille

