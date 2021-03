Championnats Européens de Rugby EPCR 2021, 7 mai 2021-7 mai 2021, Marseille.

Championnats Européens de Rugby EPCR 2021 2021-05-07 – 2021-05-08 Orange Vélodrome 3 Boulevard Michelet

Marseille Bouches-du-Rhône

15 55 Cet événement ludique, gratuit et ouvert à tous, permettra de s’immerger pendant les deux jours dans l’univers rugby en s’appuyant sur la notoriété; les forces et les valeurs du Top 14.

Le village fera escale sur le Vieux Port (quai de la Fraternité) les 7 et 8 mai prochains, soit 15 jours avant les finales de l’EPCR qui auront lieu à l’Orange Vélodrome.

Au programme des animations participatives pour découvrir le rugby à tous âges, un écran géant avec diffusion des matchs du Top 14 et un terrain de rugby « à toucher » ’16 x 24 mètres) pour s’entraîner avec des pros et vivre une expérience rugby inoubliable!

La tournée événementielle sportive à ne pas rater : le Top 14 Rugby Tour:

