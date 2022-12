Championnats du monde para athlétisme Stade Sébastien Charléty Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Championnats du monde para athlétisme Stade Sébastien Charléty, 8 juillet 2023, Paris. Du samedi 08 juillet 2023 au lundi 17 juillet 2023 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 17h00 à 21h00

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 09h00 à 13h00

. payant Tarif réduit : 10,99€ Tarif plein : 14,99€ Tarif réduit pour : Etudiants, -18/+65 ans, personnes en situation de handicap, demandeurs d’emploi, licenciés FFH, FFA ou FFSA. Performance, plaisir, partage, le PARIS gagnant ! A un an des Jeux paralympiques de 2024, venez vibrer aux côtés de l’élite mondiale du para athlétisme. La France et sa capitale organiseront les prochains Championnats du monde de para athlétisme, PARIS’23 du 8 au 17 juillet 2023. Deuxième plus grande compétition paralympique internationale après les Jeux, cet évènement se déroulera au Stade Charléty (Paris), théâtre du traditionnel Grand Prix International World Para Athletics, le Handisport Open Paris (HOP). 10 jours d’épreuves durant lesquels l’élite mondiale, composée de 1700 athlètes venus de 120 pays, tentera, à un an des Jeux Paralympiques de Paris 2024 de remporter l’une des 196 médailles d’or décernées. Qu’ils soient en situation de handicap physique, visuel, psychique ou mental, les athlètes se donnent rendez-vous dans 8 mois pour cette rencontre sportive incontournable. « Performance, Plaisir, Partage, le PARIS gagnant ! » Stade Sébastien Charléty 99, boulevard Kellermann 75013 Paris Contact : https://wpaparis23.com/ 0766546985 c.grange@wpaparis23.com https://www.facebook.com/wpaparis23/ https://www.facebook.com/wpaparis23/ https://www.placeminute.com/event/sports/championnats-du-monde-de-para-athletisme-paris-23,38151.html

Florent Pervillé Dubaï 2019 – Dimitri Pavadé célèbre son titre de vice-champion du monde

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Stade Sébastien Charléty Adresse 99, boulevard Kellermann Ville Paris lieuville Stade Sébastien Charléty Paris Departement Paris

Stade Sébastien Charléty Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Championnats du monde para athlétisme Stade Sébastien Charléty 2023-07-08 was last modified: by Championnats du monde para athlétisme Stade Sébastien Charléty Stade Sébastien Charléty 8 juillet 2023 Paris Stade Sébastien Charléty Paris

Paris Paris