du samedi 20 août au samedi 27 août à Aérodrome d’Albi – Le Séquestre

Albi accueillera les championnats du monde de pilotage de précision du 20 au 27 août 2022. Il y aura aussi un meeting aérien. 60 pilotes tenteront de décrocher le titre mondial à Albi. Le pilotage de précision c’est quoi ? L’objectif est de « suivre une route donnée dans un temps mesuré, tout en se montrant capable d’observer les éléments au sol et, de poser son avion en toute sécurité à un endroit précis », explique la Fédération française d’aéronautique. Une discipline qui a ses championnats du monde. Les prochains auront lieu à Albi, en août 2022. Les meilleurs pilotes du monde attendus dans le ciel d’Albi en août 2022 Aérodrome d’Albi – Le Séquestre 81990 Le Sequestre Le Sequestre Tarn

2022-08-20T10:00:00 2022-08-20T17:00:00;2022-08-21T10:00:00 2022-08-21T17:00:00;2022-08-22T10:00:00 2022-08-22T17:00:00;2022-08-23T10:00:00 2022-08-23T17:00:00;2022-08-24T10:00:00 2022-08-24T17:00:00;2022-08-25T10:00:00 2022-08-25T17:00:00;2022-08-26T10:00:00 2022-08-26T17:00:00;2022-08-27T10:00:00 2022-08-27T17:00:00

