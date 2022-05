Championnats du monde de descente canoë-kayak Treignac Treignac TreignacTreignac Catégories d’évènement: Corrèze

Treignac Corrèze 1 Place de la République Treignac Corrèze Treignac Accès libre au site de compétition. Plus de 250 athlètes et près de 35 nations sont attendus. La dernière édition avait attiré près de 40 000 spectateurs.

La compétition se déroulera en 2 temps, une semaine d’entraînements est programmée sur la Vézère à Pâques, avant les championnats du monde en juin.

Programme (prévisionnel)

Dimanche 29 mai : 16h – 19h Accueil des délégations/accréditations Lundi 30 mai : 09h – 15h Entraînements officiels Mardi 31 mai : 09h – 15h Entraînements officiels Mercredi 1er juin : 09h – 15h Entraînements officiels

18h/19h Pot d’accueil des nations Jeudi 2 juin : 09h – 17h Entraînements officiels

18h/19h30 Défilé des nations et cérémonie d’ouverture

(trajet : de la place du foirail à la place des Pénitents en passant par Rue Eugène Daubech, Place des Farges, Ave du Général De Gaulle). Animations diverses : banda, concerts dans les cafés,…

Vendredi 3 juin : 08h – 17h SPRINT Qualifications (2 x 3h)

Animations musicales et restaurations dans tout le village à partir de 17h.

Grand concert à partir de 21h sur la place des Pénitents. Samedi 4 juin : 08h – 18h SPRINT Finale et SPRINT par équipe (1h30 + 1h)

19h/20h30 Remise des médailles Sprint individuel et équipes

Animations musicales et restaurations dans tout le village à partir de 17h.

Grand concert à partir de 21h sur la place des Pénitents

Marché de producteurs sous la halle. Dimanche 5 juin : 08h – 18h CLASSIQUE individuelle (2h + 1h) + Classique Master

19h/20h Remise des médailles Classique individuelle + Master.

Animations musicales et restaurations dans tout le village à partir de 17h. Grand concert à partir de 21h sur la place des Pénitents.

Feu d’artifice à 23h en centre-ville de Treignac Lundi 6 juin : 09h – 15h CLASSIQUE par équipe (1h30 + 1h)

Accès libre au site de compétition.

