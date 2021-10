Libourne Palais des sports Georges Kany Gironde, Libourne Championnats du monde de culturisme Palais des sports Georges Kany Libourne Catégories d’évènement: Gironde

Libourne

Championnats du monde de culturisme Palais des sports Georges Kany, 6 novembre 2021, Libourne. Championnats du monde de culturisme

Palais des sports Georges Kany, le samedi 6 novembre à 09:00

Début de la compétition à 9h – Fin de la compétition à 18h

Sur inscription

RDV au palais des sports Georges Kany Palais des sports Georges Kany Palais des sports Georges Kany 33500 Libourne Libourne L’Épinette Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-06T09:00:00 2021-11-06T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Libourne Autres Lieu Palais des sports Georges Kany Adresse Palais des sports Georges Kany 33500 Libourne Ville Libourne lieuville Palais des sports Georges Kany Libourne