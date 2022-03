Championnats du Monde BMX RACING UCI 2022 Parc des Expos de la Beaujoire / Exponantes Le Parc Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Gratuit : non Pass journée : 11 € à 20 €Pass Championnats du Monde : à partir de 40 € Tarifs reduits pour les -12 ans et les licenciés FFC Gratuité : enfants de -6 ans, accompagnateurs PMR Billetterie : www.nantes2022.com L’élite mondiale du BMX vous donne rendez-vous à Nantes en 2022 !Le grand retour des Championnats du Monde UCI de BMX en France, 17 ans après Paris ! C’est à Nantes, du 26 au 31 juillet 2022, que les meilleurs pilotes de la planète se retrouveront pour se disputer le titre mondial. Sur une piste inédite de 450 m de long, créée pour l’occasion au sein du Parc des expositions de Nantes, 3000 compétiteurs et compétitrices s’aligneront au départ des courses de leur catégorie respective. Chaque jour, portés par la ferveur de plus de 5000 spectateurs, ils tenteront, manche après manche, d’atteindre la finale et de s’emparer du maillot arc-en-ciel, graal récompensant le Champion du Monde. Parc des Expos de la Beaujoire / Exponantes Le Parc adresse1} Nantes Erdre Nantes 44300

02 40 52 08 11 http://www.exponantes.com exponantes@exponantes.com https://www.nantes2022.com/

