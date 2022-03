Championnats du Finistère de bodyboard Lampaul-Plouarzel Lampaul-Plouarzel Catégories d’évènement: Finistère

Championnats du Finistère de bodyboard Lampaul-Plouarzel, 26 mars 2022, Lampaul-Plouarzel. Championnats du Finistère de bodyboard Lampaul-Plouarzel

2022-03-26 – 2022-03-27

Lampaul-Plouarzel Finistère Lampaul-Plouarzel Au programme :

– Espoirs (minimes, cadets, juniors)

– Ondines Espoirs

– DropKnee

– Open

– Ondine Open

Les inscriptions sont possibles jusqu’au dimanche 20 mars, via ce lien : https://bsview.s3.amazonaws.com/registration.html iroise.sc@gmail.com +33 7 86 26 24 88 Au programme :

Les inscriptions sont possibles jusqu’au dimanche 20 mars, via ce lien : https://bsview.s3.amazonaws.com/registration.html Lampaul-Plouarzel

