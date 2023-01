CHAMPIONNATS D’EUROPE DE JUDO Pérols Pérols Pérols Catégories d’Évènement: Hérault

La dynamique olympique de Montpellier se concrétise avec les Championnats d'Europe 2023 de judo qui se tiendront à la Sud de France Arena de Montpellier du 2 au 5 novembre 2023. Avec près de 700 judokas accueillis, ce sera une répétition générale pour tous les athlètes du continent et particulièrement des Français à quelques mois des Jeux Olympiques et Paralympique 2024 de Paris.

