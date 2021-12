CHAMPIONNATS DÉPARTEMENTAUX DE CROSS Montpellier, 23 janvier 2022, Montpellier.

2022-01-23 08:00:00 08:00:00 – 2022-01-23 19:00:00 19:00:00

Montpellier Hérault

L’Athlétic Club de Montpellier et le Comité Départemental de l’Hérault d’Athlétisme organisent, sous l’égide de la Fédération Française d’Athlétisme, avec le concours, de la Ville de Montpellier, du Département de l’Hérault et le soutien logistique d’Hérault Sport, les Championnats Départementaux de Cross.

Plus de 400 participants sont attendus, toutes catégories confondues, au Domaine du Château d’O, sur une épreuve qualificative pour les Championnats régionaux et de France. Cross courts et Cross longs seront proposés.

Une animation Kid ’Cross est également prévue pour les 5 à 10 ans.

comite.athle.34@gmail.com +33 4 67 67 41 49

Montpellier

dernière mise à jour : 2021-12-13