Championnats de surf des Côtes d’Armor Perros-Guirec, 26 février 2022, Perros-Guirec.

Championnats de surf des Côtes d’Armor Perros-Guirec

2022-02-26 – 2022-02-26

Perros-Guirec Côtes d’Armor Perros-Guirec

Le SISC (Seven Islands Surf Club) organise le championnat départemental open avec des compétitions de shortboard, de longboard et de stand up paddle vagues, samedi, à Trestraou.

Infos pratiques :

– Les préinscriptions se font sur Helloasso et le paiement sur place.

– La confirmation des inscriptions se fera à 11 h, à Trestraou.

– Le prix est de 15 €, plus 5 € par support supplémentaire.

– Un sandwich est offert aux compétiteurs.

(si annulation relative à la météo, la date de report sera le 27 mars)

Lors de la compétition, le SISC soutient l’association Audalavie (association crée en soutien à Aude Le Roux), en organisant une vente de pains créés par un membre du bureau, Léo Mariotte.

sevenislandsurfclub@yahoo.fr

Perros-Guirec

dernière mise à jour : 2022-02-22 par Office de tourisme de Perros-Guirec