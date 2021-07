Nyons Nyons Drôme, Nyons Championnats de pétanque Nyons Nyons Catégories d’évènement: Drôme

Championnats de pétanque Nyons, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Nyons. Championnats de pétanque 2021-07-03 – 2021-07-04 ZA les Laurons Boulodrome

Nyons Drôme Championnat triplette jeu provençal : samedi 3 et dimanche 4 Juillet

Championnat triplettes jeunes : dimanche 4 juillet

Championnat régional des clubs open, division 1 poule A et B : dimanche 11 Juillet nyonspetanque@orange.fr +33 6 70 05 38 97 http://www.nyons-petanque.com/ dernière mise à jour : 2021-06-29 par

