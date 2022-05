Championnats de France UNSS de Raid APPN à la Réunion La Réunion

Championnats de France UNSS de Raid APPN à la Réunion La Réunion, 4 mai 2022, . Championnats de France UNSS de Raid APPN à la Réunion

du mercredi 4 mai au vendredi 6 mai à La Réunion

Les mercredi 04, jeudi 05 et vendredi 06 mai 2022, les meilleures équipes hexagonales et ultramarines de raid multi-sport de l’UNSS se donnent rendez-vous sur le territoire réunionnais, afin de disputer le titre de Champion de France. Ce championnat multi-activités de l’UNSS accueillera les délégations sur une semaine complète, afin d’allier compétition sportive et découverte de l’île de la Réunion. 62 équipes mixtes arpenteront une grande partie du territoire réunionais lors des épreuves, mais également au cours des visites culturelles programmées. Au programme sportif : canyon, course d’orientation, « Kours la roue » (jeu traditionnel), kayak, packraft, trail, VTT, épreuves combinées (swim & run, etc.). Le Calvados sera notamment représenté lors de cette compétition. En effet, 5 élèves, membres de l’association sportive du collège Clément Marot à Douvres-la-Délivrande, se sont qualifiés pour le Championnat de France à la Réunion. Soutenons nos jeunes calvadosiens dans cette belle aventure sportive ! Le championnat de France de Raid multi-activité se déroulera à La Réunion du 04 au 06 mai 2022. La Réunion La Réunion

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-04T08:00:00 2022-05-04T18:00:00;2022-05-05T08:00:00 2022-05-05T18:00:00;2022-05-06T08:00:00 2022-05-06T18:00:00

Détails Autres Lieu La Réunion Adresse La Réunion lieuville La Réunion

La Réunion https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//