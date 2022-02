Championnats de France Universitaires de Savate Boxe Française Le Diapason – Université de Rennes 1 Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

Championnats de France Universitaires de Savate Boxe Française Le Diapason – Université de Rennes 1, 16 mars 2022, Rennes. Championnats de France Universitaires de Savate Boxe Française

du mercredi 16 mars au jeudi 17 mars à Le Diapason – Université de Rennes 1

Venez encourager les boxeurs rennais lors de cet évènement !

Gratuit

Du 16 au 17 mars 2022, gymnase Le Diapason, Campus de Beaulieu. Le Diapason – Université de Rennes 1 Allée Jules Noël 35042 Rennes Rennes Quartiers Nord-Est Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-16T08:00:00 2022-03-16T21:00:00;2022-03-17T08:00:00 2022-03-17T21:00:00

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Lieu Le Diapason - Université de Rennes 1 Adresse Allée Jules Noël 35042 Rennes Ville Rennes lieuville Le Diapason - Université de Rennes 1 Rennes Departement Ille-et-Vilaine

Le Diapason - Université de Rennes 1 Rennes Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rennes/

Championnats de France Universitaires de Savate Boxe Française Le Diapason – Université de Rennes 1 2022-03-16 was last modified: by Championnats de France Universitaires de Savate Boxe Française Le Diapason – Université de Rennes 1 Le Diapason - Université de Rennes 1 16 mars 2022 Le Diapason - Université de Rennes 1 Rennes Rennes

Rennes Ille-et-Vilaine