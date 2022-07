Championnats de France – Sauvetage Sportif Côtier Soorts-Hossegor, 7 septembre 2022, Soorts-Hossegor.

2022-09-07 – 2022-09-10

Un évènement organisé par l’Association Hossegor Sauvetage Côtier et la Fédération Française de Secourisme soutenue par la commune de Soorts-Hossegor et la MACS.

De Minimes à Masters, plus de 700 sauveteurs seront présents du 7 au 10 septembre 2022 sur la plage Sud d’Hossegor :

Championnats de France Masters

Championnats de France Côtier individuel (Minime à Senior),

Interclubs

Nous vous attendons nombreux pour cette compétition qui récompensera les meilleurs sauveteuses et sauveteurs français, et, qui décernera le titre du meilleur club en sauvetage sportif côtier français 2022 !

Les clubs de sauvetage sportif côtier se réunissent à Hossegor pour le titre national 2022 !

