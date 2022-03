Championnats de France J18 bateaux longs, sénior para-aviron et para-aviron adapté Bellerive-sur-Allier Bellerive-sur-Allier Catégories d’évènement: Allier

Bellerive-sur-Allier

Championnats de France J18 bateaux longs, sénior para-aviron et para-aviron adapté Bellerive-sur-Allier, 3 juin 2022, Bellerive-sur-Allier. Championnats de France J18 bateaux longs, sénior para-aviron et para-aviron adapté Plan d’eau de Vichy Palais du Lac Bellerive-sur-Allier

2022-06-03 07:00:00 07:00:00 – 2022-06-05 18:00:00 18:00:00 Plan d’eau de Vichy Palais du Lac

Bellerive-sur-Allier Allier Bellerive-sur-Allier Les épreuves sont réservées aux équipages homogènes de club, et pour les épreuves handi, aux équipages homogènes ou mixtes de clubs composés en totalité de rameurs présentant un handicap. clubavironvichy@outlook.com +33 4 70 32 36 52 http://www.clubavironvichy.asso.fr/ Plan d’eau de Vichy Palais du Lac Bellerive-sur-Allier

dernière mise à jour : 2022-03-14 par

Détails Catégories d’évènement: Allier, Bellerive-sur-Allier Autres Lieu Bellerive-sur-Allier Adresse Plan d'eau de Vichy Palais du Lac Ville Bellerive-sur-Allier lieuville Plan d'eau de Vichy Palais du Lac Bellerive-sur-Allier Departement Allier

Bellerive-sur-Allier Bellerive-sur-Allier Allier https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bellerive-sur-allier/

Championnats de France J18 bateaux longs, sénior para-aviron et para-aviron adapté Bellerive-sur-Allier 2022-06-03 was last modified: by Championnats de France J18 bateaux longs, sénior para-aviron et para-aviron adapté Bellerive-sur-Allier Bellerive-sur-Allier 3 juin 2022 Allier Bellerive-sur-Allier

Bellerive-sur-Allier Allier