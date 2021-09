Championnats de France Interligue de ski Nautique Lac de la Liez, 24 septembre 2021, Peigney.

Les CHAMPIONNATS DE FRANCE INTERLIGUES, du 24 au 26 septembre sur le lac de la Liez, est un des rendez-vous importants de la saison de ski nautique, car les meilleurs skieurs / skieuses de chaque ligue régionale sont sélectionné(e)s pour former une équipe et représenter leur région lors de cet événement. Ils et elles s’affronteront sur les trois disciplines le slalom, les figures et le saut (tremplin). Le programme du week-end : **Vendredi 24 / après-midi :** Entraînements pour les compétitrices / compétiteurs qui le souhaitent **Samedi 25 / matin :** 8h jusqu’à 19h, début de la compétition (les horaires peuvent évoluer du fait du nombre de participant(e)s et des aléas météorologiques). **Dimanche 26 / Matin :** vers 8h jusqu’à 16h, suite et fin de la compétition (horaires pouvant potentiellement évolués), puis remise des prix en présence des personnalités locales et des instances de la FFSNW. Présence d’un speaker tout le week-end permettant au public de disposer des informations sur les différentes disciplines, Restauration et buvette, Animations pour petits et grands Mise en place d’un écran pour suivre les épreuves Pass Sanitaire sur site.

entrée libre

Du 24 au 26 septembre, les meilleurs skieurs / skieuses nautiques de France seront sur le lac de la Liez pour le Championnat de France Interligue.

Lac de la Liez Côte de Recey, 52200 Peigney Peigney Haute-Marne



