Championnats de France individuels moyenne distance – Championnat de France de course d’orientation en Xaintrie Corrèze Auriac, 28 mai 2022, Auriac.

Championnats de France individuels moyenne distance – Championnat de France de course d’orientation en Xaintrie Corrèze Longuechaux Auriac

2022-05-28 10:00:00 10:00:00 – 2022-05-28

Longuechaux 19220 Auriac

A peine remis, les compétiteurs se retrouveront pour le plat principal, samedi 28 mai à 10 heures : les championnats de France individuels moyenne distance. Au programme, une course sur la commune d’Auriac, qui regroupera cette fois 2 200 orienteurs ! Avec pour objectif, des titres et médailles qui seront délivrées après 30 minutes (pour les meilleurs), d’efforts intenses en forêt.

En s’associant, le Comité Départemental CO de la Corrèze et les clubs Brive Corrèze CO et Argentat Dordogne CK, ont décidé de postuler à l’organisation des championnats de France des clubs de course d’orientation. Une volonté et un souhait, mais surtout un énorme challenge à relever durant 4 jours de courses destinées à accueillir les meilleurs français de la spécialité en Xaintrie Corrézienne, du 26 au 26 mai prochain.

Car il s’agit de gérer des championnats de France qui se dérouleront sur 4 sites de courses différents, avec autant de problèmes d’organisation, de cartographie et de logistique à relever et à résoudre durant un bien long week-end !

Le CDCO 19 et les clubs associés espéraient attirer 1 500 compétiteurs venus de France entière… ils et elles seront finalement 2 200 ! Un défi de plus à relever, mais aussi un formidable signal de la confiance accordée à l’organisation. Car si la position géographique centrale de la Corrèze a bien sûr joué, c’est surtout la qualité des multiples organisations passées prises en charge par le CDCO 19 qui est restée en mémoire.

Longuechaux Auriac

