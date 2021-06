Caen Caen Caen, Calvados Championnats de France Espoirs d’athlétisme Caen Caen Catégories d’évènement: Caen

Calvados

Championnats de France Espoirs d’athlétisme Caen, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Caen. Championnats de France Espoirs d’athlétisme 2021-07-03 13:30:00 – 2021-07-03 19:30:00 Stade Helitas 10 avenue Albert Sorel

Caen Calvados Événement sportif de l’été, le Caen Athletic Club (CAC) accueille les championnats de France d’athlétisme Espoirs.

Les Championnats de France se dérouleront sur deux journées.

Le programme comprendra :

ES/U23 Masculins : 100 m – 200 m – 400 m – 800 m – 1500 m – 5000 m – 110 m Haies – 400 m Haies – 3000 m Steeple – Hauteur – Perche – Longueur – Triple saut – Poids – Disque – Marteau – Javelot – 4×100 m

ES/U23 Féminines : 100 m – 200 m – 400 m – 800 m – 1500 m – 5000 m – 100 m Haies – 400 m Haies – 3000 m Steeple – Hauteur – Perche – Longueur – Triple saut – Poids – Disque – Marteau – Javelot – 4×100 mJauge maximale : 2750 personnesEntrée gratuite sur présentation d’un pass sanitaire

Photo : Jeanne Vannier et Thomas Gignoux © Ville de Caen – Jean-Christophe Lorieux dernière mise à jour : 2021-06-28 par

