La Fédération Française d’Athlétisme organisera du 25 au 27 juin 2021 les Championnats de France Elite à Angers. Compétition nationale et qualificative, ces épreuvent seront l’occasion pour les athètes de se tester avant les JO de Tokyo. Cette compétition rassemblera plus de 4500 athlètes et plus de 500 bénévoles. En direct sur Equipe 21 – le samedi de 13H à 15H15 et le dimanche de 15H à 17H. En raison du contexte et des conditions imposées « un pass sanitaire sera exigé », pour toutes personnes (à partir de 11 ans) sur les 3 jours de Championnats, avec une vérification de celui-ci qui sera effectué à toutes les entrées : • Test PCR négatif de moins de 72 h ; • Test antigénique de moins de 24 h ; • Certificat de vaccination ; • Certificat de rétablissement.

