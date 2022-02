Championnats de France d’échecs des jeunes Agen, 17 avril 2022, Agen.

Championnats de France d’échecs des jeunes Centre des congrès Avenue du midi Agen

2022-04-17 – 2022-04-24 Centre des congrès Avenue du midi

Agen Lot-et-Garonne Agen

Le Championnat de France des jeunes (individuel) est composé de 14 tournois officiels distincts, par catégorie d’âge des petits-poussins (U8) aux juniors (U20) et mixtes ou féminins, auxquels s’ajoutent deux opens A et B pour les enfants accompagnants non-qualifiés.

Avec sa participation de près de 1 800 jeunes compétiteurs, il est le plus grand tournoi d’échecs en France, et l’un des plus grands au monde.

