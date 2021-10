Les Sables-d'Olonne Plage de Tanchet et Grande Plage Les Sables-d'Olonne, Vendée CHAMPIONNATS DE FRANCE DE SURF Plage de Tanchet et Grande Plage Les Sables-d'Olonne Catégories d’évènement: Les Sables-d'Olonne

Vendée

CHAMPIONNATS DE FRANCE DE SURF
Plage de Tanchet et Grande Plage, 23 octobre 2021, Les Sables-d'Olonne.

du samedi 23 octobre au lundi 1 novembre

Fort de son ambition maritime et de son engagement en faveur du nautisme, la Région des Pays de la Loire s’associe à la Ville des Sables d’Olonne et au Département de la Vendée pour soutenir ces championnats. La plus grande compétition de surf au niveau national regroupant les iliens et les dom-tom avec plus de 500 compétiteurs pendant 9 jours de compétition et 50 titres de champions de France à distribuer aux meilleurs surfeurs et surfeuses valides et porteurs de handicap de France. Grande fête du surf avec plusieurs animations en parallèle de la compétition sportive : sensibilisation à l’écologie et à la biodiversité, protection de la mer et des plages, animations grand public et solidaires. Le programme complet sur : [www.http://olonnasurfclub.fr/](http://www.http://olonnasurfclub.fr/)

Entrée libre sur le Village

Une 1ère en Pays de la Loire Plage de Tanchet et Grande Plage LES SABLES D’OLONNE Les Sables-d’Olonne Les Sables-d’Olonne Vendée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-23T09:00:00 2021-10-23T23:00:00;2021-10-24T09:00:00 2021-10-24T23:00:00;2021-10-25T09:00:00 2021-10-25T23:00:00;2021-10-26T09:00:00 2021-10-26T23:00:00;2021-10-27T09:00:00 2021-10-27T23:00:00;2021-10-28T09:00:00 2021-10-28T23:00:00;2021-10-29T09:00:00 2021-10-29T23:00:00;2021-10-30T09:00:00 2021-10-30T23:00:00;2021-10-31T09:00:00 2021-10-31T23:00:00;2021-11-01T09:00:00 2021-11-01T09:30:00

