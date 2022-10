Championnats de France de Surf Biarritz, 28 octobre 2022, Biarritz.

Championnats de France de Surf

Grande Plage, Miramar,Côte des Basques Biarritz Pyrnes-Atlantiques

2022-10-28 – 2022-11-05

Biarritz

Pyrnes-Atlantiques

58e édition des championnats de France de surf se tiendra pour la 10e fois de l’histoire à Biarritz.

Sur la Grande Plage, la Plage du Miramar et la Plage de la Côte des Basques.

Environ 40 épreuves, regroupant neuf disciplines : surf, longboard, stand up paddle, surf tandem, parasurf, kneeboard, skimboard et bodyboard.

