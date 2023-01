Championnats de France de ski alpin Élite Les Orres Les Orres Catégories d’Évènement: Hautes-Alpes

Championnats de France de ski alpin Élite Les Orres, 23 mars 2023, Les Orres . Championnats de France de ski alpin Élite Domaine skiable Les Orres Les Orres Hautes-Alpes Les Orres Domaine skiable

2023-03-23 – 2023-03-30

Hautes-Alpes En mars, la station des Orres accueille les Championnats de France Elite de ski alpin. Du 23 au 30 mars, venez encourager et rencontrer les meilleurs coureurs mondiaux sur les pistes de la station haut-alpine ! +33 4 92 44 01 61 Les Orres Domaine skiable Les Orres

