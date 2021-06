Championnats de France de Para-Badminton Espace du Souchais, 2 juillet 2021-2 juillet 2021, Carquefou.

Championnats de France de Para-Badminton

du vendredi 2 juillet au dimanche 4 juillet à Espace du Souchais

Les Championnats de France Parabadminton auront lieu cette année du 02 au 04 juillet à Carquefou. Ils réunissent les meilleurs joueurs français et internationaux en situation de handicap qui se battent pour recevoir le titre de champion de France. Ces Championnats de France se déroulent sur 3 jours. Le vendredi est destiné aux phases préliminaires, le samedi aux 8ème et quarts de finales et le dimanche aux demi-finales et finales. Les tableaux se déroulent selon les 6 classifications de handicap en vigueur. Selon les inscriptions et les classifications, les 5 tableaux sont représentés : Simple Homme Simple Dame Double Homme Double Dame Double Mixte **Le programme** : Vendredi 2 juillet : phase préliminaire pour l’ensemble des catégories. Samedi 3 juillet : les huitièmes de finale et les quarts de finale Dimanche 4 juillet : les demi-finales et les finales

Entrée libre

Un événement de niveau national à l’Espace sportif de Carquefou où seront présents certains sportifs de haut-niveau ayant réussi à obtenir une qualification pour les Jeux Paralympiques de TOKYO

Espace du Souchais Carquefou



