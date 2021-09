Château-Gontier Circuit Guy Blanchet Château-Gontier, Mayenne CHAMPIONNATS DE FRANCE DE MOTO CROSS DE CHATEAU-GONTIER Circuit Guy Blanchet Château-Gontier Catégories d’évènement: Château-Gontier

Un bel évènement de compétitions motocross en Mayenne. Le programme complet sur le compte Facebook du club : [https://www.facebook.com/motoclub.chateaugontier](https://www.facebook.com/motoclub.chateaugontier)

Entrée payante 10 € – billetterie sur place le dimanche

Championnats de France 450 cm3 – Championnats de ligue des Pays de la Loire 85 et 125 cm3 Circuit Guy Blanchet CHATEAU GONTIER Château-Gontier Mayenne

2021-10-03T07:00:00 2021-10-03T19:30:00

