Championnats de France de Longe Côte Hendaye, 2 avril 2022, Hendaye.

Championnats de France de Longe Côte Grande plage Boulevard de la Mer Hendaye

2022-04-02 – 2022-04-02 Grande plage Boulevard de la Mer

Hendaye Pyrénées-Atlantiques

Coorganisés par le Hendaye Bidassoa Surf Club.

Le Longe-Côte à Hendaye, c’est une belle marée de lycras orange, mais c’est surtout un sport complet aux multiples bienfaits sur la santé qui fédère de plus en plus d’adeptes.

Depuis 2017, l’activité s’est fortement développée et le club compte aujourd’hui plus de 120 licenciés à l’année.

Après deux participations aux championnats de France, nos longeurs d’Hendaia Uretan commencent à faire parler d’eux avec de belles performances individuelles et en équipe réalisées.

Longeurs confirmés, rendez-vous le samedi 2 avril à partir de 9h00, sur la grande plage d’Hendaye.

Afin de vous inscrire en tant que compétiteurs, n’oubliez pas de réaliser les démarches nécessaires en suivant ce lien : https://ffrandonnee-competitions.fr/LCMAC/

Suivez toutes les actualités : épreuves, programmation et exclusivités sur https://fb.me/e/2ewa7y5Hw

Grande plage Boulevard de la Mer Hendaye

