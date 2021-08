Paris Gymnase Japy île de France, Paris Championnats de France de Hado 2021 Gymnase Japy Paris Catégories d’évènement: île de France

Championnats de France de Hado 2021 Gymnase Japy, 5 septembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le dimanche 5 septembre 2021

de 10h à 18h

gratuit

Originaire du Japon, le Hado est une version futuriste de la balle au prisonnier, et le premier sport collectif en réalité augmentée. Découvrez ce sport novateur mêlant adrénaline, défi physique et réflexion stratégique lors de la deuxième édition des championnats de France, le dimanche 5 septembre au Gymnase Japy (Paris 11ème) ! La deuxième édition du championnat de France de Hado aura lieu le dimanche 5 septembre prochain dans le 11ème arrondissement de Paris au gymnase Japy. Elle est organisée par le « Hado Fight Club » de Paris.

Le Hado se pratique sur un terrain de 60m², où deux équipes de 3 joueurs s’affrontent en lançant des boules de feu virtuelles pour toucher leurs adversaires, suivant une stratégie bien définie. Le public profite de tout le spectacle projeté sur écran géant, en plus de voir les joueurs physiquement sur le terrain. 8 équipes de Hado issues des meilleurs arènes de France viendront se challenger à Paris, afin de se qualifier pour les championnats d’Europe en Turquie. Le club champion de France de Saint-Raphaël, « les Raphales » viendra remettre son titre en jeu, après une victoire écrasante au tournoi du Laval Virtual. Les arènes de Paris, Lyon, Pornic, Reims, Wittenheim et Laval enverront leurs plus grands champions pour contester cette domination. Le tournoi sera diffusé et commenté en direct sur la chaîne Youtube Hado Sport, et le replay sera disponible en fin de stream.

Il sera également possible de venir s’initier au Hado avec un animateur sur un deuxième terrain dressé pour l’occasion le jour J ! PLANNING :

10h : Entrée du public

11h : Début du championnat

16h : Finale 18h : Fin du championnat



