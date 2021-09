Laval Square de Boston Laval, Mayenne CHAMPIONNATS DE FRANCE D’ATHETISME DE MARCHE Square de Boston Laval Catégories d’évènement: Laval

Championnats de France de Marche Athlétique 10 km, 20 km et 50 km réunissant 120 athlètes hommes et femmes de 18 ans à Masters. 100 bénévoles dont 50 membres du jury encadreront cette manifestation. Les meilleurs athlètes ligériens seront présents, notamment Gabriel Bordier et Éloïse Terrec. Les horaires et le programme complet seront accessibles sur le site de la FFA : [https://www.athle.fr/asp.net/main.html/html.aspx?htmlid=2439](https://www.athle.fr/asp.net/main.html/html.aspx?htmlid=2439)

Entrée libre

Les meilleurs athlètes nationaux de Marche Athlétique lors des France de 20, 35 et 50km Marche. Présence du mayennais Gabriel BORDIER classé 24ème du 20km Marche des derniers Jeux de Tokyo Square de Boston LAVAL Laval Mayenne

2021-10-17T08:00:00 2021-10-17T14:30:00

