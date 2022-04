CHAMPIONNATS DE FRANCE CYCLISME SUR ROUTE

CHAMPIONNATS DE FRANCE CYCLISME SUR ROUTE, 23 juin 2022, . CHAMPIONNATS DE FRANCE CYCLISME SUR ROUTE

2022-06-23 – 2022-06-23 La Ville de Cholet et l’Agglomération du Choletais accueillent les Championnats de France de Cyclisme sur Route du 23 au 26 juin 2022. contactagglo@choletagglomeration.fr +33 2 44 09 25 00 La Ville de Cholet et l’Agglomération du Choletais accueillent les Championnats de France de Cyclisme sur Route du 23 au 26 juin 2022. dernière mise à jour : 2022-04-24 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville