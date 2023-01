Championnats de France Biathlon & Ski de Fond – Trophée Caisse d’Epargne Bessans Bessans Bessans Catégories d’Évènement: Bessans

Savoie Bessans Les Championnats de France sont organisés à Bessans où les meilleurs Français seront présents pour décrocher le titre national.

Du grand spectacle avec des formats de courses très dynamiques comme le relais, la mass start ou encore le skiathlon. info@hautemaurienne.com +33 4 79 05 99 06 https://www.bessans.com/ Bessans

