Championnats de France Aviron 2021-07-14 – 2021-07-18

Vichy Allier

Les 14 et 15 juillet : CHAMPIONNAT NATIONAL JEUNE.

Les 15 et 16 juillet : CHAMPIONNAT DE FRANCE J16.

Les 17 et 18 juillet : CHAMPIONNAT DE FRANCE SENIOR SPRINT ET CRITÉRIUM NATIONAL PARA-AVIRON ET AVIRON ADAPTE.

clubavironvichy@outlook.fr +33 4 70 32 36 52 http://www.clubavironvichy.asso.fr/

