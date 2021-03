Championnats de France 2021 GO VTT, 5 juin 2021-5 juin 2021, Belmont.

Championnats de France 2021 GO VTT 2021-06-05 – 2021-06-05

Belmont Bas-Rhin Belmont

EUR Le Ski-Club de BARR organisera en juin prochain les premières compétitions nationales de Course d’Orientation à VTT de Sprint et de Longue Distance, dans le BAS-RHIN. Cet évènement majeur annuel pour cette discipline en plein essor réunira environ 350 compétiteurs, venus pour certains décrocher l’un des titres nationaux mis en jeu : celui de champion(-ne) de France de sprint et celui de champion(-ne) de France de longue distance.

Ces compétitions étant inscrites au World Masters Series, des compétiteurs internationaux sont également attendus en nombre afin de cocher cette étape dans leur progression annuelle. Ces deux courses sont ouvertes aux non-licenciés, que vous soyez sportifs ou non; vous pourrez ainsi sillonner les nombreux chemins couvrant le Champ du feu; cela sera l’occasion de découvrir ce sport encore méconnu dans notre région.

Déroulement & informations

05 Juin après-midi : Sprint, 06 Juin matin : Longue distance, ouvert à tous (licenciés et non licenciés), buvette et restauration sur place.

Plus s’informations sur https://www.ski-club-barr.fr.

+33 3 88 50 88 55

