Finistere Qualificatif pour les championnats de France, 80 surfeurs prévus – les meilleurs français de la discipline seront là avec Hugo Tosseti, Camille Dubrana et Benoit Carpentier.

Les épreuves de foil prennent de l’ampleur au fur et à mesure du développement de l’activité, avec le premier Breizh Foil Tour dont une des 3 étape à lieu au Dossen ce jour-là.

1 ou 2 journées de compétition (en fonction de la météo). contact@norzhleonsurf.fr http://www.norzhleonsurf.fr/ Santec

