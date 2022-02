Championnat Tarbais d’Improvisation Tarbes Tarbes Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Tarbes Hautes-Pyrénées Tarbes Hautes-Pyrénées EUR 5 5 Dernier match de poule du championnat. Les Kangourouges affronte les Black Matous.

Nul doute que la rencontre sera émaillée de suspense, de fous rires, d’émotion, bref de plaisir! Pour ceux qui ne sauraient pas ce qu’est l’improvisation théâtrale… Deux équipes s’affrontent sur scène. Un thème est tiré au sort dans le public par le maître de cérémonie, l’arbitre, impitoyable, impose un temps d’improvisation, un nombre de joueur, et parfois une contrainte. Les équipes jouent soit ensemble (improvisation mixte), soit l’une après l’autre (improvisation comparée). Elles ont alors quelques minutes pour créer une belle histoire, de jolies rencontres… A la fin de chaque improvisation, le public vote pour l’équipe qu’il a préférée. Et c’est celle qui remporte le plus de points qui gagne le match ! lesimprosteurs@wanadoo.fr +33 6 95 02 02 96 https://www.lesimprosteurs.org/ TARBES 4 bis Quai de l’Adour Tarbes

