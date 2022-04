Championnat Semi Marathon des Sapeurs-Pompiers Rosheim, 11 juin 2022, Rosheim.

Championnat Semi Marathon des Sapeurs-Pompiers Rosheim

2022-06-11 09:00:00 – 2022-06-11

Rosheim 67560

EUR Ne ratez pas la 15ème édition du championnat de France de semi-marathon sapeurs-pompiers à Rosheim.

Cet événement comprendra trois courses sur des parcours entre villes et vignobles : un semi-marathon (21,1 km) de trois boucles ouvertes à partir de 18 ans : une course de 8,7 km ouverte à partir de 16 ans et une course de 4,2 km ouverte à partir de 14 ans. Les courses sont accessibles à tous, sapeurs-pompiers ou non et les bénévoles seront les bienvenus.

Le départ et l’arrivée des courses se fera devant le complexe sportif situé rue du Neuland à Rosheim :

09 h 00 : départ du semi-marathon

09 h 10 : départ du 8,7 km

09 h 20 : départ du 4,2 km

+33 3 88 30 83 02

Rosheim

