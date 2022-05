Championnat Régional Nord-Est des arboristes-élagueurs – 7et 8/5 Centre Gustave Engrand Lille Catégories d’évènement: Lille

Championnat Régional Nord-Est des arboristes-élagueurs – 7et 8/5

Centre Gustave Engrand, 7 mai 2022, Lille.

du samedi 7 mai au dimanche 8 mai

> Samedi : qualification – Grimper-déplacement – Lancer du petit sac – Foot lock – Grimper rapide – Secours > Dimanche – finale Tout le week-end : stands, ateliers, jeux, visites guidées, animations, mini-ferme pédagogique, poney, accrobranche… Entrée libre

Dans le cadre de la Fête de l’arbre, les 7 et 8 mai, au parc Gustave Engrand, 208 rue Faidherbe, est organisé le Championnat Régional Nord-Est des arboristes-élagueurs. Centre Gustave Engrand 208 rue Faidherbe Hellemmes Lille Hellemmes Nord

